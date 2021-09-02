Россиянам рассказали, как использовать кондиционер для белья при уборке

Кондиционер для белья можно использовать не только при стирке. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, он отлично подходит для чистки ковров. После чистки можно растворить немного кондиционера в воде, смочить щетку и пройтись по ковру. Ворс станет мягче и будет приятно пахнуть. Также можно обработать таким раствором диван, чтобы с него было проще убирать шерсть животных.

Во-вторых, кондиционер можно использовать для приятного аромата в туалете. Достаточно добавить немного средства в сливной бачок.

Кроме того, кондиционер подойдет для чистки кафеля и кранов. Средство нужно смешать с водой и протереть им все. Кафель и хромированные поверхности начнут сиять, а также к ним перестанет прилипать пыль из-за антистатических свойств средства.

Также из кондиционера можно сделать освежитель воздуха. Достаточно растворить его в воде и добавить в емкость с пульверизатором. Этой смесью нужно побрызгать там, где необходимо устранить неприятный запах.

Ну и наконец, кондиционер можно использовать во время мытья окон. Для этого нужно добавить его в воду и помыть раствором стекла. Затем отполировать их чистой и сухой тряпочкой.