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    02 сентября 2021, 13:33

    Россиянам рассказали, как использовать кондиционер для белья при уборке

    Дарья Морозова

    Кондиционер для белья можно использовать не только при стирке. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Россиянам рассказали, как использовать кондиционер для белья при уборке

    Во-первых, он отлично подходит для чистки ковров. После чистки можно растворить немного кондиционера в воде, смочить щетку и пройтись по ковру. Ворс станет мягче и будет приятно пахнуть. Также можно обработать таким раствором диван, чтобы с него было проще убирать шерсть животных.

    Во-вторых, кондиционер можно использовать для приятного аромата в туалете. Достаточно добавить немного средства в сливной бачок.

    Кроме того, кондиционер подойдет для чистки кафеля и кранов. Средство нужно смешать с водой и протереть им все. Кафель и хромированные поверхности начнут сиять, а также к ним перестанет прилипать пыль из-за антистатических свойств средства.

    Также из кондиционера можно сделать освежитель воздуха. Достаточно растворить его в воде и добавить в емкость с пульверизатором. Этой смесью нужно побрызгать там, где необходимо устранить неприятный запах.

    Ну и наконец, кондиционер можно использовать во время мытья окон. Для этого нужно добавить его в воду и помыть раствором стекла. Затем отполировать их чистой и сухой тряпочкой.