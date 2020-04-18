Главный врач Англии предупредил о смертельных факторах при коронавирусе

Больше всего риску заражения коронавирусом подвержены не только люди пожилого возраста, но и мужчины. Еще повышают вероятность подхватить инфекцию или умереть от нее сопутствующие заболевания.

Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что есть три основных фактора, которые увеличивают риск заразиться коронавирусом и умереть от него. Одним из них является возраст человека. Во многих случаях к летальному исходу приводило заболевание пожилых людей. Именно поэтому старшее поколение необходимо защищать во время буйства вируса.

Также в зоне риска находятся люди, страдающие сопутствующими заболеваниями. Это могут быть, например, сердечно-сосудистые заболевания. «Около 90% умерших от коронавируса имели как минимум еще одно заболевание», — отметил главный врач.

Третьим фактором является гендерный признак. «По причинам, которые не совсем понятны», мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины. Следовательно мужчинам необходимо тщательнее следить за своим здоровьем.

В мире COVID-19 болеют более 2,2 миллионов человек. Зафиксировано 154 тысячи погибших. Российские врачи помогают справиться с инфекцией 32 008 пациентам.