Главный врач Англии предупредил о смертельных факторах при коронавирусе
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что есть три основных фактора, которые увеличивают риск заразиться коронавирусом и умереть от него. Одним из них является возраст человека. Во многих случаях к летальному исходу приводило заболевание пожилых людей. Именно поэтому старшее поколение необходимо защищать во время буйства вируса.
Также в зоне риска находятся люди, страдающие сопутствующими заболеваниями. Это могут быть, например, сердечно-сосудистые заболевания. «Около 90% умерших от коронавируса имели как минимум еще одно заболевание», — отметил главный врач.
Третьим фактором является гендерный признак. «По причинам, которые не совсем понятны», мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины. Следовательно мужчинам необходимо тщательнее следить за своим здоровьем.
В мире COVID-19 болеют более 2,2 миллионов человек. Зафиксировано 154 тысячи погибших. Российские врачи помогают справиться с инфекцией 32 008 пациентам.