Врач предупредила брутальных мужчин о возможности тяжелого COVID-19

«Мужчины с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице, можно сказать, брутальные мужчины, болеют тяжелее», — сказала Орлова, которая является завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ и заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра.

По ее словам, также тяжело переносят вирус полные и пожилые люди.

Россия, где выявили более 634 тысяч инфицированных, испытывает вакцину от коронавируса. Тестирование проходят военные-добровольцы. Врачи внимательно следят за их состоянием.

По последним данным, никаких проблем со здоровьем у волонтеров нет. У них все в порядке с температурой, артериальным давлением, пульсом и частотой дыхания. Добровольцев проверят на иммунитет к COVID-19. Медики возьмут у них клинические и биохимические анализы крови.