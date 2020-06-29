    29 июня 2020, 09:26

    Врач предупредила брутальных мужчин о возможности тяжелого COVID-19

    Наза Салех Захи

    Медики давно выяснили, что мужчины зачастую переносят коронавирус тяжелее женщин. Однако врач-кардиолог Яна Орлова к тому же утверждает, что еще сложнее дела обстоят у бруталов. Об этом она специалист рассказал сайту kp.ru.

    «Мужчины с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице, можно сказать, брутальные мужчины, болеют тяжелее», — сказала Орлова, которая является завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ и заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра.

    По ее словам, также тяжело переносят вирус полные и пожилые люди.

    Россия, где выявили более 634 тысяч инфицированных, испытывает вакцину от коронавируса. Тестирование проходят военные-добровольцы. Врачи внимательно следят за их состоянием.

    По последним данным, никаких проблем со здоровьем у волонтеров нет. У них все в порядке с температурой, артериальным давлением, пульсом и частотой дыхания. Добровольцев проверят на иммунитет к COVID-19. Медики возьмут у них клинические и биохимические анализы крови.