Стало известно о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

По словам медиков, за время проведения испытаний негативные последствия выявлены не были.

Анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев рассказал, что медики регулярно проводят медосмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину. По его словам, у добровольцев находятся в пределах нормы температура, артериальное давление, пульс и частота дыхания. Их самочувствие хорошее, активных жалоб нет, отметил Чихляев.

«Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено», — уточнил анестезиолог-реаниматолог.

Добровольцы будут проходить проверку на иммунитет к коронавирусу нового типа, добавил Чихляев. Кроме того, медики произведут клинические и биохимические анализы крови.

Порядка 70 миллионов доз вакцины от COVID-19 потребуется, чтобы создать групповой иммунитет, считают в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это минимальное количество для надежного иммунитета, считает директор научного центра Роспотребнадзора Рината Максютова.