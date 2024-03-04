Здоровье 04 марта 2024, 16:18 Врач предупредил о вреде бутербродов с сыром на завтрак Врач Вялов: бутерброды с маслом и сыром могут навредить поджелудочной железе Freepik

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Бутерброды с сыром и маслом на завтрак могут негативно отразиться на поджелудочной железе. О том, как не навредить здоровью, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Врач пояснил, что многие считают сыр нежирным продуктом и едят его по утрам. На самом деле в нем может содержаться до 50% жиров животного происхождения, поджелудочной железе сложно переработать такое количество за раз.

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«Самыми врелнымм бутербродами являются те, которые содержат большое количество жиров и сахара. Например, бутерброд с колбасой, сыром и майонезом», — рассказал Вялов.

По его словам, у человека, который съел много жирной пищи, поджелудочная функционирует на износ, стремясь выделить достаточное количество липазы для ее переработки. Спустя время такая пищевая привычка может привести к развитию хронического панкреатита.

Доктор уточнил, что сыр в рационе в умеренном количестве должен присутствовать, так как в его составе есть необходимые организму кальций, белок и жирорастворимые витамины.

Ранее ученым удалось доказать, что чрезмерное употребление сверхпереработанной пищи увеличивает риски развития более 30 заболеваний. В частности, рака, болезни сердца и легких.