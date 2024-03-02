Здоровье 02 марта 2024, 02:46 Ученые выяснили, что фастфуд и чипсы увеличивают риск развития рака BMJ: фастфуд и чипсы увеличивают риски развития 32 болезней Freepik

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Ученые доказали, что чрезмерное употребление сверхпереработанной пищи повышает риски развития 32 заболеваний, в числе которых рак, болезни сердца и легких. Исследование опубликовали в журнале BMJ.

К таким продуктам относятся снеки, выпечка, сладкие хлопья, газированные напитки, фастфуд и чипсы. В них не только высокое содержание сахара, но также содержатся различные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и другие добавки.

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Ученые проанализировали предыдущие исследования и метаанализы, посвященные связи ультрапереработнной пищи с ухудшением здоровья. Важно, что в них участвовали почти 10 миллионов пациентов. Кроме того, компании, производящие такого рода продукты, не финансировали эти исследования.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что фастфуд, некачественная вода и малоподвижный образ жизни могут спровоцировать воспаление кишечника.