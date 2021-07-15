Врач предупредил о снижении интеллекта из-за коронавируса

После перенесенного COVID-19 у пациентов наблюдается снижение интеллектуальных функций, восстановление может быть очень длительным. Об этом в беседе с порталом ngs.ru сообщила Главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева.

«Снижение памяти и интеллектуальных функций. Восстановление происходит очень медленно — от четырех до восьми и более месяцев», — уточнила Мохначева.

Медик добавила, что влияние коронавируса на психическое здоровье людей продолжается не только во время самой болезни, но и некоторое время после выздоровления. Особенно опасно это для пожилых людей: им грозит на какое-то время стать полностью беспомощными.

Но снижение памяти и интеллекта наблюдается и у молодежи. Зараженные коронавирусом часто жалуются на тревожные расстройства, у них могут появиться навязчивые мысли и новые фобии. В то же время, никакой официальной информации о том, что после COVID-19 могут быть попытки суицида, у врачей нет. Мохначева сказала, что она отнесла бы такую информацию к категории мифов.

14 июля глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что мир сейчас в начале новой волны коронавируса. И из-за варианта «дельта» болезнь может стать еще заразнее. Глава ВОЗ посетовал, что во многих странах доступность вакцины по-прежнему близка к нулю, а значит, люди остаются полностью незащищенными от опасного заболевания.