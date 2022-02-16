Врач предупредил о смертельной опасности «омикрона» для детей

Врач предупредил, что дети могут погибнуть, если заразятся штаммом коронавируса «омикрон». У них чаще замечали отек гортани или, как его иначе называют, ложный круп при заражении этим видом вируса.

Отек гортани может вызвать непроходимость дыхательных путей, что и может привести к летальному исходу. Об этом «Известиям» рассказал главный педиатр ДГКБ № 9 имени Сперанского, профессор Андрей Продеус.

«Слизистые верхних дыхательных путей слишком активно реагируют на воспалительные процессы. Вследствие этого возникают отек и обструкция — синдром непроходимости респираторного тракта», — объяснил процесс педиатр.

Научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков рассказал, что такое происходит из-за анатомической особенности детской гортани. Она уже, чем у взрослых, поэтому при воспалении доступ воздуха может заблокироваться быстрее.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев говорил об этом же явлении. Он отмечал, что стеноз гортани развивается вследствие острого ларинготрахеита — так называется это заболевание.