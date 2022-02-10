Врачи назвали смертельно опасное проявление «омикрона» у детей

Штамм коронавируса «омикрон» может вызвать у детей смертельно опасное заболевание — ларинготрахеит. Об этом врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил в беседе с Ura.ru.

Ларинготрахеит опаснее всего тем, что может вызвать отек гортани. В таком случае ребенка нужно срочно госпитализировать, потому что есть риск летального исхода.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „Омикроне“», — сказал Токарев.

Он обусловил это тем, что этот штамм коронавируса размножается в верхних дыхательных путях и провоцирует в них острое воспаление. Стеноз может развиться всего за несколько часов, и если ребенку вовремя не оказать медицинскую помощь, то он может погибнуть.

Среди главных симптомов стеноза гортани, при которых требуется срочная госпитализация, педиатр перечислил следующие: если у ребенка изменил цвет носогубный треугольник, осип голос, появился «лаящий» кашель, дыхание участилось и стало шумным, а также развилась одышка и беспокойство.

Врач подчеркнул, что при таких признаках ребенка нужно срочно увозить в больницу, потому что иначе он может задохнуться из-за отека гортани.