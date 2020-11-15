Врач предупредил о скрытых угрозах коронавируса

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. <…> Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции», — сообщила Шестакова.

Из-за ограничений во время пандемии люди меньше двигаются. Это повышает риск ожирения, что может привести к диабету второго типа. Иногда врачи выявляют гипергликемию у заболевшего COVID-19. Она проходит после выздоровления, однако это тревожный знак, который говорит о возможном развитии диабета через какое-то время.

Арач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что лучший способ профилактики диабета — это прогулки на свежем воздухе и отказ от быстро усваиваемых рафинированных углеводов.

Российские медики за время пандемии выявили 1 903 253 случая COVID-19. От болезни умерли 32 834 человека.