Прогулки и отказ от углеводов назвали действенными способами профилактики диабета

«Рафинированные углеводы — это мука, сахар, конфеты — то, что не несет в себе никакой питательной ценности. Углеводы надо есть, но те, которые содержатся в крупах и фруктах. Ограничение быстро усваиваемых рафинированных углеводов дает хороший результат для восстановления состояния и помогает снизить вес», — пояснила Аплетаева.

Собеседница подчеркнула, что если на начальной стадии диабета сахар не очень высокий, его уровень можно скорректировать физической активностью и диетой. Первый звонок — это быстрый набор веса, который нельзя выровнять обычным способом. В таком случае необходимо сдать кровь на сахар и обратиться к эндокринологу.

На уровень сахара в крови плохо влияют переедание по вечерам и неподвижный образ жизни.

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Сейчас от болезни страдает около 6% взрослого населения земли. Диабетом стали болеть не только пожилые люди, как раньше, но и люди среднего возраста, молодежь и даже дети.