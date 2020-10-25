Врач предупредил, что в ближайшие годы коронавирус никуда не денется

Коронавирус в ближайшие годы не уйдет из жизни людей. Случаи заболевания будут фиксировать и дальше.

«В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», — заявил РИА «Новости» врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Ранее стало известно, что в Великобритании начались продажи отрицательных тестов на коронавирус. В основном их прибретают путешественники. Стоимость такого теста — 50-150 фунтов, то есть 5-15 тысяч рублей.

Документ с результатами теста на коронавирус требуют многие авиакомпании Великобритании. Сдать анализы бесплатно могут лишь граждане из групп риска, остальным приходится обращаться в частные лаборатории, где за тест придется отдать до 150 фунтов.

Один находчивый пассажир рассказала, что попросил отрицательный тест у друга, а затем просто изменил имя на бланке. Другие обращаются в организации, которые продают такие документы. Причем теперь этим занимаются даже турфирмы. Одна из них посоветовала своему клиенту сдать тест на коронавирус, а в случае положительного ответа купить поддельный отрицательный результат.