Британцам стали продавать отрицательные тесты на коронавирус

Многие британские авиакомпании требуют от пассажиров предоставить отрицательный тест на COVID-19 при вылете в определенные страны. Бесплатный тест могут сделать лишь отдельные категории сотрудников из группы риска. Остальные пассажиры идут в частные лаборатории, где цена тестирования может доходить до 150 фунтов.

Один пассажир, которому нужно было лететь в Пакистан, рассказал, что позаимствовал отрицательный результат теста у друга. А затем изменил на бланке имя.

В английском городе Бредфорд предприимчивые граждане берут по 150 фунтов за отрицательный тест для тех, кому он нужен немедленно. А в городе Блэкберн фальшивые результаты можно купить за 50 фунтов.

Подобные услуги начали предлагать и в турагентствах. Одному клиенту его туроператор посоветовал пройти тест на коронавирус, и если он окажется положительным, то доплатить 50 фунтов за поддельный тест.