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    25 октября 2020, 03:07

    Британцам стали продавать отрицательные тесты на коронавирус

    Кирилл Фролов

    В Великобритании стало известно о случаях, когда путешественники покупали отрицательные тесты на коронавирус. Их стоимость составляет от 50 до 150 фунтов стерлингов (5-15 тысяч рублей), сообщила газета The Sun.
    Британцам стали продавать отрицательные тесты на коронавирус

    Многие британские авиакомпании требуют от пассажиров предоставить отрицательный тест на COVID-19 при вылете в определенные страны. Бесплатный тест могут сделать лишь отдельные категории сотрудников из группы риска. Остальные пассажиры идут в частные лаборатории, где цена тестирования может доходить до 150 фунтов.

    Один пассажир, которому нужно было лететь в Пакистан, рассказал, что позаимствовал отрицательный результат теста у друга. А затем изменил на бланке имя.

    В английском городе Бредфорд предприимчивые граждане берут по 150 фунтов за отрицательный тест для тех, кому он нужен немедленно. А в городе Блэкберн фальшивые результаты можно купить за 50 фунтов.

    Подобные услуги начали предлагать и в турагентствах. Одному клиенту его туроператор посоветовал пройти тест на коронавирус, и если он окажется положительным, то доплатить 50 фунтов за поддельный тест.