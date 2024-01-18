Здоровье 18 января 2024, 05:42 Врач предупредил, что нельзя пить кофе натощак Врач Павлова рассказала, что чашка кофе защитит от Альцгеймера и Паркинсона РИА «Новости»

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Итальянские ученые выяснили, что употребление натурального кофе снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, но делать эту нужно в меру и правильно, чтобы избежать негативных последствий. Об этом сообщила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Врач посоветовала россиянам не пить кофе литрами, ведь даже полезные продукты могут навредить, если употреблять их в большом количестве.

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«Чрезмерное употребление кофе связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда как одна-две чашки в день, наоборот, способны защитить от этих недугов (а еще сделать нас чуточку моложе, активнее и внимательнее)», — подчеркнула Павлова.

Эндокринолог также предупредила, что не стоит «завтракать» кофе. Чашечку напитка лучше выпить спустя час после первого приема пищи и не раньше. Важно и то, что не стоит в него добавлять сахар, сиропы и молоко.

Ранее врач посоветовала не заменять привычные сладости на пастилу. По ее словам, переизбыток естественного сахара увеличивает риск подагры, повышает газообразование и разжигает аппетит.