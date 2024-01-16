16 января 2024, 17:37
Врач Павлова посоветовала не заменять привычные сладости на пастилу
Некоторые люди в попытке похудеть решают заменить привычные сладости на пастилу. Однако такой подход является нерациональным, считает эндокринолог Зухра Павлова. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал специалиста.
По ее словам, главный минус кондитерского изделия — огромное количество фруктозы, которая способна разжигать аппетит. Кроме того, переизбыток естественного сахара увеличивает риск подагры и повышает газообразование, пояснила врач.
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Она посоветовала включить в рацион ягоды и фрукты, которые не подвергались термической обработке. От такого перекуса пользы будет куда больше, отметила Павлова.
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