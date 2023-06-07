Здоровье 07 июня 2023, 04:02 Врач предупредил, что курение может привести к полной глухоте Терапевт Жито: курение может привести к полной глухоте Unsplash

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Курение может спровоцировать неожиданные последствия для здоровья, среди которых не исключены проблемы со слухом. Об этом врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито сообщил изданию Lenta.ru.

В своих аргументах врач сослался на исследования, которые показали, что курение может увеличить вероятность развития незначительного снижения слуха, а также повлиять на развитие серьезных заболеваний ушей и усугубить уже имеющиеся проблемы со слухом.

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По словам Жито, никотин повреждает мелкие сосуды, что сильно вредит кровоснабжению уха. Курение также может способствовать развитию инфекции ушей, включая средний отит.

Токсические вещества, которыми являются никотин и окись углерода, могут повредить ухо и мешать передаче сигналов в нервных волокнах. Жито призвал избавляться от этой вредной привычки, тогда слух и здоровье в целом начнут восстанавливаться.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что для исключения всех рисков развития заболеваний сердечно-сосудистой системы после отказа от курения, понадобится не меньше трех лет.