Эксклюзив 20 апреля 2023, 12:05 Врач рассказал, как защитить себя во время вспышки кори в России Врач Скорпилева: единственная защита от кори — это вакцинация Freepik

Читать 360tv в

Корь — очень заразное заболевание, после него могут возникнуть серьезные осложнения. В связи с ухудшившейся эпидобстановкой в стране россиянам следует проверить свой иммунитет и при необходимости сделать прививку. Об этом «360» сообщила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

По ее словам, корь — это высококонтагиозное вирусное заболевание.

Реклама

«Из 100 контактирующих заболеют 95», — сказала она.

Летальность в допрививочный период составляла достаточно высокий процент, сейчас меньше, отметила врач.

«Корь — тяжелое заболевание. Может вызвать коревой менингоэнцефалит, коревую пневмонию, может привести к глухоте — там масса осложнений», — подчеркнула Скорпилева.

Она напомнила, что детей вакцинируют в год, а затем в шесть лет. Но поскольку люди где-то с середины 1990-х годов не встречались с вирусом живой кори, то иммунитет поствакцинальный угасает, добавила специалист.

«Поэтому нужно проверять свой иммунитет, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже угасает иммунитет. У кого-то через 10 лет, у кого-то вообще не снижается. У кого недостаточно иммунитета, надо сделать прививку», — заявила собеседница «360».

Она рассказала, что люди старше 55 лет сейчас не вакцинируются, потому что у них есть хорошие титры антител. Наиболее подвержены заболеванию люди, которым нельзя вакцинироваться. Например, это те, у которых обнаружили иммунодефицит. Также нельзя делать прививку от кори беременным.

Случаи заболевания корью зафиксировали в 44 российских регионах. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, очаги удается достаточно быстро купировать.