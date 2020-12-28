Врач перечислил условия вакцинации от коронавируса для пожилых

«Главное — не ходить на прививку при обострениях любых хронических заболеваний. Дождитесь ремиссии», — отметил Болибок.

Кроме того, нельзя вакцинироваться, если человек только что переболел чем-то, например, ОРВИ.

Россияне старше 60 лет должны привиться как можно скорее, заявил Малышев.

Пожилые люди обязаны соблюдать два условия. Важно не пить за три дня до и три дня после прививки. Также после вакцинации необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности: носить маски, соблюдать дистанцию, избегать мест массового скопления людей.

В целом вакцинация от коронавируса безопасна для людей старшего поколения, отметил Болибок.

«Здесь, как и с другими прививками, ничего необычного опасаться не стоит. Если человек дожил до 70-80 лет, это в целом говорит о том, что у него крепкое здоровье», — добавил он.

Запись на вакцинацию для пожилых граждан открылась в Москве 28 декабря. Также прививку разрешили сделать представителям сферы общепита, ЖКХ, правоохранительных органов и спорта.