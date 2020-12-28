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    28 декабря 2020, 14:08

    Врач перечислил условия вакцинации от коронавируса для пожилых

    Алена Макаренко

    Перед вакцинацией от коронавируса пожилые люди обязаны дождаться ремиссии всех хронических заболеваний. При их обострениях ставить прививку опасно. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и вирусолог, инфекционист Николай Малышев, сообщило агентство Ura.ru.
    Врач перечислил условия вакцинации от коронавируса для пожилых

    «Главное — не ходить на прививку при обострениях любых хронических заболеваний. Дождитесь ремиссии», — отметил Болибок.

    Кроме того, нельзя вакцинироваться, если человек только что переболел чем-то, например, ОРВИ.

    Россияне старше 60 лет должны привиться как можно скорее, заявил Малышев.

    Пожилые люди обязаны соблюдать два условия. Важно не пить за три дня до и три дня после прививки. Также после вакцинации необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности: носить маски, соблюдать дистанцию, избегать мест массового скопления людей.

    В целом вакцинация от коронавируса безопасна для людей старшего поколения, отметил Болибок.

    «Здесь, как и с другими прививками, ничего необычного опасаться не стоит. Если человек дожил до 70-80 лет, это в целом говорит о том, что у него крепкое здоровье», — добавил он.

    Запись на вакцинацию для пожилых граждан открылась в Москве 28 декабря. Также прививку разрешили сделать представителям сферы общепита, ЖКХ, правоохранительных органов и спорта.