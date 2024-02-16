Здоровье 16 февраля 2024, 06:03 Врач перечислил первые симптомы рака глаз Онколог Иванов назвал изменение цвета глаз одним из первых признаков рака глаз Freepik

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Изменение цвета радужки, расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки и быстрая утомляемость глаз могут быть признаками развития рака глаз. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказал онколог и онкохирург Антон Иванов.

По словам врача, симптоматика онкологических заболеваний различается от типа раковой опухоли.

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«Если онкологическое поражение локализовалось на радужке, то одним из характерных симптомов может быть изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на ее поверхности», — заявил он.

При этом в большинстве случаев это заболевание на ранних стадиях протекает без каких-либо симптомов, поэтому так важно своевременно его диагностировать.

Среди причин его появления он назвал плохую экологическую обстановку, наследственную предрасположенность, ВИЧ-инфекцию, некачественную косметику и даже генетические мутации.

Ранее хирург-онколог Андрей Коржиков предположил, что через 50 лет вакцины от рака начнут конкурировать с хирургическими методами лечения.