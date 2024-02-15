15 февраля 2024, 18:25
Врач Коржиков: через 50 лет вакцины от рака начнут конкурировать с хирургическими методами лечения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые вплотную подошли к разработке вакцины от рака. Такие препараты уже существуют и применяются в лечении разных заболеваний, рассказал хирург-онколог Андрей Коржиков в беседе с ОТР.
По его словам, средства созданы не для всех видов рака, но все же они показывают эффективность.
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«Эта тема развивается и будет развиваться, каждый год, каждое десятилетие будут новые успехи и новые победы», — отметил врач.
Он предположил, что уже через 50 лет лекарственные методы начнут конкурировать с хирургическими.
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