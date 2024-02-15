Здоровье 15 февраля 2024, 04:15 Врач перечислил основные симптомы болезни Альцгеймера Врач Москвичева назвала забывчивость ранним признаком болезни Альцгеймера Freepik

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Болезнь Альцгеймера имеет несколько ранних симптомов, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу. Об этом кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичева рассказала в беседе с корреспондентом RuNews24.ru.

Специалист отметила, что этот недуг является нейродегенеративным заболеванием, проявляющимся с малозаметных симптомов, которые прогрессируют со временем. По ее словам, нарушения памяти лишь один из признаков.

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Москвичева предупредила, что в начале болезни человек может жаловаться на забывчивость, причем эта стадия длится около пяти лет.

Потом появляются трудности в повседневной жизни. Человек помнит то, что знал и умел раньше, но ему трудно запомнить новый материал. К этому добавляются проблемы с речью и ориентацией во времени и пространстве.

«На поздних стадиях часто возникают вспышки речевой или физической агрессии, неопрятность, изменения пищевого поведения, самоповреждение и даже зрительные галлюцинации», — добавила невролог.

Финал болезни печален, так как пациенты уже не могут ходить, разговаривать, им трудно есть.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что дыхательные упражнения защитят от болезни Альцгеймера.