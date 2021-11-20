Врач перечислил необходимые после СОVID-19 обследования

Перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для глубокого обследования организма пациента и оценки состояния его здоровья. Все дело в высокой вероятности возникновения так называемого постковидного синдрома.

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова пояснила агентству «Прайм», что первым делом нужно оценить реакцию организма на физическую активность.

Это поможет узнать, в каком состоянии находится сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Рекомендуется также проверить артериальное давление и состояние легких.

Чтобы понять, что происходит с организмом, более детально, необходим ряд лабораторных анализов. Не будет лишним оценить состояние почек и печени, провериться на нарушение липидного обмена.

Рябкова напомнила, что в стране действует программа углубленной диспансеризации. Она предполагает прохождение многих обследований на бесплатной основе для всех, кто перенес коронавирусную инфекцию.