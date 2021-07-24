Названы тяжелые осложнения, которые могут развиться у детей после COVID-19

У перенесших ковид детей могут появиться проблемы с памятью, развиться когнитивные нарушения и осложнения, которые поражают сердце, почки и желудочно-кишечный тракт. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Исследования шведских ученых абсолютно четко показали, что у 10-30% детей, перенесших ковид, развивается так называемый лонг-ковид — постковидные осложнения. Его проявление самое разнообразное, отмечается более 60 нозологических форм», — объяснил ученый.

По словам собеседника, дети переносят болезнь легче взрослых, однако осложнения могут быть тяжелыми. Горелов упомянул поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Также через месяц после выздоровления у них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, который поражает сразу несколько органов и систем.

Ранее британские ученые провели исследование с участием более 70 тысяч человек и выяснили, что чаще всего COVID-19 дает осложнение на почки.