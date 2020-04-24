    24 апреля 2020, 19:16

    Гидроксихлорохин оказался не помощником при коронавирусе. На препарат надеялись, но последствия оказались жесткими

    Эля Данилюк

    Группа американских ученых заявила, что пока не будет использовать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения зараженных коронавирусом. Такое решение они приняли после того, как около 20 пациентов умерли.
    Гидроксихлорохин оказался не помощником при коронавирусе. На препарат надеялись, но последствия оказались жесткими

    В эксперименте участвовали 80 добровольцев. Больные ежедневно употребляли препарат, который якобы помогает в борьбе с инфекцией. В итоге у многих началась аритмия, а 20 пациентов не вылечились и умерли. Об этом сообщил журнал Американской медицинской ассоциации со ссылкой на свои источники.

    О сомнительных свойствах противомалярийного препарата уже высказывались некоторые врачи. По их мнению, эффективность препарата была доказана на 30 пациентах, после чего лекарство получило широкую популярность и даже поддержку некоторых глав стран. Так, к примеру, президент США заявил, что гидроксихлорохин — чуть ли не единственное работающее средство от коронавируса. Позже к «волшебным» лекарствам он отнес и дезинфектор, который нужно употреблять внутрь.

    Ранее врач-инфекционист уже заявляла «Газете.ru», что противомалярийные препараты, особенно в сочетании с антибиотиками, могут нарушать сердечный ритм.

    В Минздраве рассказали, что проверенного лекарства от COVID-19 еще попросту не существует.