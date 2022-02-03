Врач объяснил, когда больное горло можно лечить холодом

Основные случаи, при которых лечение больного горла при помощи холода будет уместным и не принесет вреда здоровью, перечислила кандидат медицинских наук Александра Гусева.

Как правило, боль в горле указывает на наличие у человека простуды. Некоторые люди уверены, что этот симптом можно лечить при помощи морозного воздуха, употребления в пищу холодной воды или мороженого. Такой метод борьбы с болью уместен в определенных случаях, отметила Гусева.

«Если боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удара или удушения, то в такой ситуации холодный компресс на травмированный участок поможет», — заявила она изданию aif.ru.

В остальных случаях, по словам медика, такой тип лечения приведет к снижению иммунитета. Также Гусева предостерегла россиян от разогревания области шеи. По ее словам, это может спровоцировать нагноение и формирование абсцессов. Чтобы избавиться от них, потребуется хирургическое вмешательство, добавила она.

Иногда боль в горле может указывать на «омикрон»-штамм COVID-19. Наиболее распространенными признаками этой мутации коронавируса являются першение в горле и насморк.