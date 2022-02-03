Врач объяснил, когда больное горло можно лечить холодом
Врач Гусева заявила, что лечение больного горла при помощи холода снижает иммунитет
Основные случаи, при которых лечение больного горла при помощи холода будет уместным и не принесет вреда здоровью, перечислила кандидат медицинских наук Александра Гусева.
Как правило, боль в горле указывает на наличие у человека простуды. Некоторые люди уверены, что этот симптом можно лечить при помощи морозного воздуха, употребления в пищу холодной воды или мороженого. Такой метод борьбы с болью уместен в определенных случаях, отметила Гусева.
«Если боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удара или удушения, то в такой ситуации холодный компресс на травмированный участок поможет», — заявила она изданию aif.ru.
В остальных случаях, по словам медика, такой тип лечения приведет к снижению иммунитета. Также Гусева предостерегла россиян от разогревания области шеи. По ее словам, это может спровоцировать нагноение и формирование абсцессов. Чтобы избавиться от них, потребуется хирургическое вмешательство, добавила она.
Иногда боль в горле может указывать на «омикрон»-штамм COVID-19. Наиболее распространенными признаками этой мутации коронавируса являются першение в горле и насморк.