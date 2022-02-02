Названы самые ранние симптомы «омикрона»

При заражении штаммом «омикрон» человек может почувствовать себя плохо уже через пару дней. Сначала наваливается усталость, а в теле появляется ломота.

Ранние признаки «омикрона» после контакта с больным COVID-19 выявили врачи из США, Великобритании и ЮАР. Результаты их исследования опубликовала газета Express.

Симптомы нового штамма ученые в целом считают более мягкими, чем у других мутаций, особенно у прошедших вакцинацию. Однако недооценивать его нельзя.

Многие сравнивают проявления «омикрона» с обычной простудой и жалуются на першение в горле и насморк — его наиболее распространенные признаки.

Среди наиболее ранних симптомов группа медиков также назвала боль в пояснице, насморк и заложенность носа, головную боль, усталость, чихание и ночную потливость, а также ломоту в теле.

Иногда коронавирус дает знать о себе позже обычного — до 14 дней после заражения. Если человек заметил за собой какие-либо из перечисленных симптомов, ему стоит уйти на самоизоляцию и сделать тест на COVID-19.