Здоровье 27 мая 2023, 03:38 Врач объяснила, как избавиться от привычки «срываться» на сладкое Гастроэнтеролог Кашух: крупы и мясо помогут снизить тягу к сладкому РИА «Новости»

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Врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила, почему люди порой «срываются» на сладкое. Это означает, что в организме не хватает питательных веществ, написала «Газета.ru».

Рацион человека должен содержать такое количество веществ, чтобы оставаться сытым надолго. Чтобы снизить тягу к сладкому, в рацион нужно включить цельнозерновые продукты, крупы длительной варки, овощи и фрукты.

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«Незаменимый компонент, который позволяет человеку долго оставаться сытым, — это белковая пища — мясо и рыба, яйца, молочные продукты, а также бобовые, некоторые крупы», — указала специалист.

Врач посоветовала обязательно употреблять полезные жиры — морские сорта рыбы, авокадо, растительные масла. Категорические запреты сладкого приведут к срывам, поэтому не стоит отказываться от него. Вредные промышленные сладости с большим количеством сахара и искусственных добавок можно заменить темным шоколадом, домашними десертами.

Ранее стало известно, что тяга к сладкому у пожилых людей может быть связана с их эмоциональными переживаниями. В частности, это чувство одиночества и неудовлетворенность жизненными обстоятельствами.