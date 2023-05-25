Здоровье 25 мая 2023, 03:52 Диетолог рассказал, почему пожилых людей тянет на сладкое Диетолог Королева: тяга к сладкому у пожилых людей может быть вызвана одиночеством Pxhere

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Тяга к сладкому у пожилых людей может быть связана с их эмоциональными переживаниями. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с «Москвой 24».

Пожилые люди, как объяснила врач, могут испытывать чувство одиночества и неудовлетворенности жизненными условиями, указали «Известия». Отсутствие частого общения с близкими и родными может тревожить их.

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Сладкие продукты являются своего рода антидепрессантами, пояснила Королева. Они помогают поднять настроение, добавил RT.

Но злоупотребление сладостями в пожилом возрасте может обернуться негативными последствиями, предупредила врач. По ее словам, слишком большое количество сахара в рационе может повлечь не только набор лишнего веса, но и привести к риску развития сахарного диабета.

Зачастую пожилые люди предпочитают каши быстрого приготовления. Но у людей старше 60 лет во время употребления такого продукта сильно повышается уровень глюкозы в крови, предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Людям этой возрастной категории рекомендуется выбирать для завтрака те каши, которые нужно долго варить.