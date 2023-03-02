Здоровье 02 марта 2023, 02:18 Врач объяснил влияние солнца на заболеваемость гриппом и ОРВИ Терапевт Абрарова: солнечный свет влияет на продолжительность сезона гриппа и ОРВИ Unsplash

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Солнечный свет влияет на продолжительность сезона гриппа и ОРВИ, рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Диляра Абрарова. В беседе с Ura.ru она отметила, что уровень ультрафиолетового излучения помогает укреплять иммунную систему.

Терапевт пояснила, что вирусы гриппа типа А и В имеют сезонность — это зима и начало весны. Уже к середине апреля эпидемия идет на спад. В крупных городах продолжительность эпидемии гриппа в среднем составляет порядка восьми недель, отметила Абрарова.

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«На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца. Чем раньше придет солнечная весна, тем быстрее уйдут ОРВИ», — сказала она.

Солнечный свет способствует выработке витамина D. Он принимает участие в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций. Это объясняет тот факт, что весной и летом люди реже болеют.

По словам врача, заболеваемость этого сезона типичная, она не отличается от других, не считая период пандемии. В 2020–2021 годах наблюдалась нестандартная ситуация: коронавирус вытеснил вирусы гриппа. Поскольку люди ушли на самоизоляцию в целях профилактики COVID, то смогли избежать и других вирусов, пояснила Абрарова.

Эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди ранее призвал мир быть готовым к новой пандемии. Ее может спровоцировать птичий грипп, у которого может появиться способность распространяться от человека к человеку.