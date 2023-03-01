Здоровье 01 марта 2023, 19:03 ВОЗ предрекла миру угрозу новой пандемии Эпидемиолог ВОЗ Пибоди предупредил о риске появления новой пандемии Unsplash

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Миру нужно быть готовым к тому, что птичий грипп, способный распространяться от человека к человеку, может спровоцировать новую пандемию. Об этом эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди сообщил в интервью El Pais.

«Есть опасение, что вирус птичьего гриппа приобретет способность передаваться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому», — сказал он.

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По его словам, ученые изучат генетическую последовательность вирусов, чтобы отслеживать их, а потом разработают вакцины, которые можно будет использовать в случае необходимости

Пибоди предупредил, что не нужно подбирать мертвых или умирающих птиц или других животных. Работников птицефабрик следует обеспечить необходимой защитой.

Всемирная организация здравоохранения планирует продолжить работу над поиском достоверной информации о происхождении коронавируса. Представитель ВОЗ Тарик Яшаревич призвал коллег из Китая оказать помощь в поисках причин возникновения пандемии.