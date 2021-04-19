Врач объяснил, почему с сахарозаменителем появляются лишние килограммы

Кандидат медицинских наук Елена Соломатина в студии программы «Точка зрения» объяснила, почему несмотря на употребление сахарозаменителя у человека появляются лишние килограммы, написал сайт Pravda.Ru.

По ее словам, заменители сахара не содержат фруктозу и сахарозу. Этот продукт просто раздражает вкусовые рецепторы.

«Калорий нет, но удовольствие-то мы получили. Потому что сигнал в мозг пошел. Дзинь — а за дверью никого нет. Раз можно обмануть, два можно обмануть. А дальше?», — уточнила Соломатина.

В итоге мозг начинает требовать сахара. Человек сам не заметит, как съест в два раза больше сладкого, чем он мог бы употребить без обманных маневров. Дело в том, что сахар есть во всех продуктах. Организм усвоит ровно столько, сколько ему требуется.

Чтобы не сорваться и не объесться десертами диетолог посоветовала сначала хорошо поесть. Сладкое можно позволить себе уже после основного блюда. Нет ничего страшного, если добавить в рацион маленький кусочек десерта или конфетку.

Не менее опасно для здоровья чрезмерное употребление соли. Страдающим гипертонией рекомендовали исключить из рациона вяленое мясо. Продукт содержит много соли, из-за чего у людей повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.