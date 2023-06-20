Эксклюзив 20 июня 2023, 12:43 Врач объяснил, почему дети могут переносить отравление тяжелее взрослых Терапевт Кондрахин: при отравлении детский организм намного быстрее обезвоживается РИА «Новости»

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Власти Иркутской области заявили об увеличении числа отравившихся шаурмой в Братске, среди них — 22 ребенка. Дети тяжело переносят отравление, их организм в короткие сроки обезвоживается. Чтобы быстрее победить болезнь, нужно вовремя диагностировать ее, а потом правильно лечить. Об этом «360» рассказал терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

«Детский организм быстро обезвоживается. От начала заболевания до тяжелой стадии обезвоживания может пройти несколько часов. Потому что детский организм меньше, у него очень быстро происходит истощение», — объяснил он.

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По его словам, у детей может быть сильная рвота и диарея. В целом болезнь у всех протекает сложно. Возможны воспаления желудка, толстого, тонкого кишечника, повышение температуры, спазмы в животе, высыпания на коже.

«Очень быстро прогрессирующее заболевание, требующее правильного лечения и правильного постановки диагноза», — подчеркнул врач.

В противном случае сальмонелла может остаться в организме, человек заработает себе хроническую болезнь и будет распространителем инфекции.

Кондрахин посоветовал летом избегать мясных продуктов. Однако если человеку все же захотелось чего-то мясного, то такое блюдо должно быть очень свежим. Также лучше отказаться от питания в непроветренных точках общепита.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об увеличении до 101 человека случаев отравления шаурмой в Братске. Людям стало плохо после того, как они взяли еду в кафе «Шаурму хочу».