Врач объяснил, почему бесполезно пользоваться шампунем «два в одном»

Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова объяснила, почему бесполезно и даже вредно для волос пользоваться шампунем «два в одном». Речь идет о средстве, якобы включающему в себя свойства и шампуня, и бальзама, сообщил канал «Звезда».

Специалист отметила, что задачей шампуня является смывать излишки кожного сала с поверхности волос. При мытье может быть пересушен стержень волоса и смыта липидная прослойка. Бальзам восстанавливает ее и защищает волосы от ультрафиолета.

«Когда мы используем „два в одном“, конечно, теряются эти свойства. Смывая жир, нельзя восполнить эти липидные прослойки, поэтому некоторые свойства бальзама мы теряем, что не очень хорошо», — подчеркнула Галлямова.

По мнению трихолога, с бальзамом волосы становятся лучше по качеству. Она добавила, что научных исследований на эту тему нет.

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