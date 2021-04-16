Стилист рассказал о модных прическах этой весны

Весной 2021 года в моде много притягательных аксессуаров для волос. Как сделать прическу более женственной, рассказала профессиональный стилист и fashion-блогер Яна Фисти, ее слова привел «ФедералПресс».

Сейчас в тренде разные прически с лентами и платками, которые вплетаются в косу или хвост. Также популярны распущенные волосы, перевязанные на манер ободка. Аксессуары для таких причесок продаются от масс-маркета до люкса.

Также стоит обратить внимание на ободки и заколки.

Блогер предложила девушкам с челкой сделать прическу и укладку в духе 1970-х. При этом стилист напомнила, что надо выбирать только то, что вам больше подходит и к чему лежит душа.

«Небрежные „пляжные“ локоны, прически с эффектом мокрых волос, низкий хвост с гладкой „зеркальной“ укладкой, скульптурные локоны, обрамляющие лицо в стиле 1920-1930-х годов Голливуда», — перечислила Фисти.

Ранее эксперт моды, стилист Владислав Лисовец перечислил топовые принты весны 2021 года. Он также посоветовал забыть о джинсах скинни.