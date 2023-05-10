Здоровье 10 мая 2023, 00:28 Врач объяснил опасность магнитных бурь для здоровья человека Терапевт Чернышова объяснила влияние на здоровье человека магнитных бурь 10 мая Pxhere

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В дни особой активности магнитных бурь у человека могут обостряться хронические заболевания. Это — основная опасность такого явления для здоровья человека, отметила в разговоре с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в такие периоды возможно появление головных болей, резкой смены настроения, а также повышенной утомляемости.

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У метеозависимых и пожилых людей, как предупредила терапевт, возникает риск развития инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Кроме того, магнитные бури могут оказывать влияние и на ментальное здоровье людей.

В этот период рекомендуется бережно относиться к своему здоровью. Снизить негативное влияние магнитных бурь на организм поможет соблюдение режима сна и отсутствие перенапряжения. Также в это время нужно больше гулять на свежем воздухе.

Магнитная буря уровня G2 ожидаются на Земле 10 мая. Показателем начала активности стали крупные солнечные пятна, которые ученые зафиксировали 1–3 мая, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики. Колебания геомагнитной обстановки стабилизируются 11 мая.