Наука 09 мая 2023, 04:26 Магнитные бури спрогнозировали на Земле 9 и 10 мая Магнитные бури уровня G2 пройдут на Земле 9 и 10 мая РИА «Новости»

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Магнитные бури уровня G2 ожидаются на Земле 9 и 10 мая. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.

Показателем начала активности стали крупные солнечные пятна, которые ученые зафиксировали 1–3 мая. Колебания геомагнитной обстановки стабилизируются 11 мая.

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На самом деле пик активности магнитосферы планеты в эти дни уже пройден. Мощность магнитных бурь увеличилась до четырех баллов 7 мая и колебалась в пределах четырех-пяти баллов 8 мая. В праздничный день, 9 мая, сила геоударов также будет находиться в пределах пяти баллов. К вечеру 10 мая она ослабнет до трех баллов.

Ранее сообщалось, что на май придется пик магнитных бурь, чтобы снизить их влияние на организм человека, нужно соблюдать ряд правил. Нужно снизить физическую нагрузку, уменьшить стресс и принимать натуральное успокоительное.