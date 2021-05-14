Врач объяснил, о каких болезнях могут говорить синяки

У каждого человека хоть раз в жизни появлялись синяки на теле, но не все они являются результатом ушибов. Нужно четко понимать, что именно представляют из себя синие пятна, и тут возможны несколько вариантов.

Из-за бытовой травмы или ушиба кровь может выйти из сосуда и попасть под кожу — так образуются обычные синяки, рассказал в интервью радио Sputnik врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров. Как правило, такие синяки проходят сами, но многое зависит от объема гематомы, уточнил он.

Небольшой поверхностный синяк либо самостоятельно пройдет дней через 10-15, либо на фоне приема локальных гепариносодержащих препаратов пройдет быстрее. Большой синяк, то есть большая гематома с большим объемом крови, может потребовать консультации хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается.

Демуров отметил, что прием кроверазжижающих препаратов увеличивает риск появления гематом. Даже незначительные ушибы, которые обычно не оставляют следов, по его словам, могут стать причиной образования больших синяков на фоне антикоагулянтной терапии.

Проявления варикоза внешне тоже напоминают обычные синяки, но природа их появления иная, отметил хирург-флеболог. Такие «плохие» синяки, которые состоят из мелких сосудистых образований, их называют сосудистыми паучками или звездочками, указывают на расстройство свертывающей системы крови, отметил Демуров.

В этом случае, как отметил врач, нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации — это поверхностный, косметический вариант или «верхушка более серьезных заболеваний». Он подчеркнул, что такие заболевания, о которых идет речь, если не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием.

«Варикозное расширение вен обязательно надо лечить», — отметил Демуров.

Темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваниях внутренних органов. Например, это может указывать на развитие гипоксии — кислородного голодания. Но также бывают случаи, при которых темные круги под глазами могут быть индивидуальным вариантом нормы, поскольку кожа в этой области тонкая, и с возрастом она все больше истончается.