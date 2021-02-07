Темные круги вокруг глаз могут быть признаком серьезных заболеваний

Темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваниях внутренних органов. Например, это может указывать на развитие гипоксии — кислородного голодания.

Режим дня и образ жизни безусловно оказывают сильное влияние на состояние и цвет кожи области вокруг глаз, рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова в беседе с Пятым каналом.

Но также появление темных кругов под глазами может предупреждать о наличии серьезных болезней. В первую очередь это свидетельствует о том, то у пациента развивается кислородное голодание (гипоксия).

«Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами», — объяснила врач-иммунолог.

Но также бывают случаи, при которых темные круги под глазами могут быть индивидуальным вариантом нормы, поскольку кожа в этой области тонкая, и с возрастом она все больше истончается.

Врач считает, что прежде всего следует обратиться к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами. По ее словам, необходимо исключить наиболее частные медицинские проблемы, среди которых заболевание почек, печени, анемия, а также болезни сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее.

Риск развития болезни Паркинсона возрастает из-за нескольких факторов, и дело не только в наследственности. Роль может сыграть недостаток солнца и, как ни странно, уровень образования. Рискуют и те, кто живет в отдаленной сельской местности, употребляет родниковую воду и молоко. Вероятность заболевания возрастает у людей с переизбытком магния и железа в организме, лишним весом и недостаточной мышечной массой в детстве.