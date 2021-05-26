Врач объяснил, на каком транспорте меньше риск заразиться коронавирусом

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, при путешествии на каком транспорте опасность заразиться коронавирусом минимальна, сообщил канал «Звезда».

По его словам, у семьи, которая едет на своей машине, риск инфицирования сводится к нулю. В транспорте с большим количеством помещений в одном замкнутом пространстве с плохой вентиляцией, вероятность заражения коронавирусом увеличивается.

«Возьмем поезд „Москва-Владивосток“, в котором человек в плацкартном вагоне находится с 53-мя другими пассажирами на протяжении нескольких дней. Естественно, у него вероятность заражения больше, чем если он выберет авиационный транспорт», — подчеркнул Вознесенский.

При этом в маршрутке с нерабочей системой кондиционирования риск заболеть выше. В самолете, где функционирует нормальная система приточно-вытяжной вентиляции, вероятность заражения в разы меньше.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев объяснил, в каком случае в регионах можно вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.