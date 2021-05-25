Специалист Минздрава объяснил, когда можно вводить обязательную вакцинацию

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев объяснил, в каком случае вакцинацию от коронавируса можно делать обязательной в регионах, написал сайт URA.ru.

Накануне такие меры ввели в Якутии. Как отметил специалист, вескими причинами для этого могут стать перегруженность коечного фонда и распространение новых штаммов инфекции.

«На фоне роста заболеваемости, развертывания коечного фонда такое решение субъект принимать вправе. Одним из наиболее объективных показателей является загруженность коечного фонда», — подчеркнул Токарев.

По его словам, нельзя действовать, опираясь только на статистику заболеваемости. Дело в том, что невозможно предсказать, как она изменится в скором времени.