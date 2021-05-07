Врач объяснил, на что могут указывать холодные руки

Когда руки прохладные, это говорит о спазме сосудов. Но причины спазма могут быть самыми разнообразными, сообщил телеканалу «Звезда» невролог Павел Хорошев.

«Холодные руки — это спазм сосудов. Другой причины быть не может», — сказал специалист.

К спазму, по его словам, может привести падение давления, патологическая реакция на холод, прием лекарств и даже относительно редкая болезнь Рейно.

«Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них», — пояснил специалист.

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