Лето обострит болезни. Россиян предупредили о ротавирусе, перепадах давления и аллергиях

Скоро лето, и вместе с теплом россиян ждет обострение болезней. По просьбе «360» врачи рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы не страдать от аллергии, перепадов давления, укусов насекомых, отравлений и ожогов.

Аллергия летом

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с «360» отметила, что весна и лето для аллергиков непростой период. С конца марта до августа — период цветения деревьев и трав.

«Людям, страдающим от аллергии, нужно быть осторожными и либо уезжать на это время, либо стараться изолировать себя от аллергена. Полностью избавиться от аллергии практически невозможно, существует лишь медикаментозная поддержка и специфическая иммунотерапия. Но это делается заранее и ни в коем случае не в период цветения», — пояснила Аплетаева.

На помощь приходят защитные маски. Они закрывают основные пути, через которые аллерген попадает в организм. Например, маска защищает от пыльцы, которая имеет крупную структуру, уточнила аллерголог. Но стоит помнить, что маски нужно часто менять.

«Также у аллергиков есть перекрестные реакции с пищевыми продуктами. Например, если у человека есть аллергия на цветения деревьев, то может быть и аллергия на косточковые — персики, абрикосы, сливы. Поэтому независимо от гипоаллергенной диеты нужно правильно питаться, достаточно спать, поскольку любой стрессовый фактор всегда обостряет то или иное заболевание», — сказала Аплетаева.

Проблемы с сердцем и сосудами

Частая смена погоды и жара могут вызвать у людей с сердечно-сосудистыми патологиями перепады артериального давления. По словам врача, им нужно особенно следить за здоровьем, быть внимательнее к себе и вовремя принимать необходимые препараты. А также как можно больше бывать на свежем воздухе.

«Прогулки и свежий воздух укрепляют сосуды и улучшают работу сердца. Также обязательно соблюдение диеты, это ключевой момент. Не нужно переедать, обязательно пить достаточное количество жидкости, употреблять меньше соли, жирных, мясных продуктов, чтобы не перегружать желудок», — сказала Марина Аплетаева.

Она подчеркнула: хотя такие советы могут показаться очень банальными, но они самые правильные. В остальном же болезни, как правило, стихают в теплое время года — не зря санаторно-курортное лечение всегда назначали летом.

Иногда нам кажется, что если доктор не говорит человеку „выпейте таблетку — и будет вам счастье“, то это плохой доктор. Но на самом деле такие вот банальные советы от врачей никогда не надо упускать — это основная канва профилактики заболеваний. Лечить болезнь бывает проще, чем обезопасить себя от ее возникновения и обострения Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог.

ОРВИ и укусы насекомых

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «360», что конец весны также характеризуется вспышками ОРВИ, причем не гриппозной природы, а самой разнообразной: аденовирус, риносинцитиальный вирус и прочее. Такая сезонность связана, скорее всего, с тем, что отключают отопление, становится прохладно — погода в целом неустойчивая.

«Кроме того, в конце мая обычно начинается активность клещей. Укусы клещей могут вызвать боррелиоз или болезнь Лайма. Хотя в Центральной России энцефалитные клещи пока не встречаются, но эта так называемая зона дермического энцефалита постепенно расширяется», — предупредил аллерголог.

По его словам, также неприятные последствия могут быть после укусов комаров, слепней и мошкары. Как только достаточно потеплеет, появятся и жалящие насекомые — пчелы и осы. И на их укусы может быть тяжелая аллергическая реакция.

«У тех, кто страдает аллергией, всегда должна быть под рукой аптечка. Там обязательно должны быть антигистаминные препараты, особенно для тех, кто склонен к тяжелой реакции, и шприцы. Кроме того, нужно либо самим уметь делать инъекции, либо быть уверенными, что их смогут сделать те, кто с вами рядом. Для аллергика укус насекомого — опасная ситуация, которая может привести к достаточно быстрой смерти», — подчеркнул Болибок.

Отравления и ожоги

Владимир Болибок напомнил, что люди закупают продукты, выезжая на дачи или в загородные дома, а там достаточно неустойчивое электроснабжение. В результате холодильники отключаются и продукты портятся. Тем самым повышается риск пищевых отравлений и пищевых инфекций.

«Первое — это бактериальные инфекции, начиная от стафилококка и кишечной палочки. Они связаны с несоблюдением элементарных правил гигиены: помыть продукты, посуду, руки. Существует также и водный путь, когда люди начинают забирать воду из водоемов, для этого не предназначенных. Так можно получить ротавирусную инфекцию», — пояснил врач.

Он также отметил, что солнечные дни чреваты фотоаллергическими и фотохимическими дерматитами, а также солнечными ожогами.

Кроме того, повышенная инсоляция и солнечный ультрафиолет может привести к раку кожи. Поберечься стоит всем, а особенно людям зрелого возраста и светлокожим.

Вести себя разумно

По мнению Владимира Болибока, чтобы сохранить здоровье, россиянам нужно вести себя разумно, помнить о мерах безопасности и оценивать все риски местности.

При поездках за границу или в малознакомую местность нелишне заранее выяснить телефоны экстренных служб.

«Жизнь есть жизнь, и все предусмотреть невозможно. Но разумное и безопасное поведение поможет. Также всегда стоит иметь при себе аптечку с самыми необходимыми лекарствами, включая абсорбенты, которые быстро помогают уменьшить симптомы при отравлении. Также не забудьте про перевязочные материалы, йод и зеленку», — порекомендовал врач.