Врач объяснил, кому не стоит игнорировать простуду

У некоторых людей существует риск возникновения осложнений после простуды. Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, каким людям лучше не забрасывать лечение этого заболевания. Об этом сообщили NEWS.ru.

Иногда кашель может обернуться бронхитом. Насморк же может перерасти в гайморит. Врач заявила, что большое внимание простуде должны уделять курящие люди, пенсионеры, диабетики и люди с ослабленной иммунной системой.

«Могут присоединиться бактериальные инфекции, ОРВИ, гайморит, если это насморк. Если кашель — перерасти в бронхит. Но необязательно, заболевание может пройти самостоятельно. Надо пару дней дома побыть, прийти в себя», — объяснила эксперт.

При этом врач объяснила, что организм здорового человека легко справится с ОРВИ. Однако в противном случае могут возникнуть осложнения.

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