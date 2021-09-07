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    07 сентября 2021, 17:11

    Врач объяснил, кому не стоит игнорировать простуду

    Арина Бобкова

    У некоторых людей существует риск возникновения осложнений после простуды. Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, каким людям лучше не забрасывать лечение этого заболевания. Об этом сообщили NEWS.ru.

    Врач объяснил, кому не стоит игнорировать простуду

    Иногда кашель может обернуться бронхитом. Насморк же может перерасти в гайморит. Врач заявила, что большое внимание простуде должны уделять курящие люди, пенсионеры, диабетики и люди с ослабленной иммунной системой.

    «Могут присоединиться бактериальные инфекции, ОРВИ, гайморит, если это насморк. Если кашель — перерасти в бронхит. Но необязательно, заболевание может пройти самостоятельно. Надо пару дней дома побыть, прийти в себя», — объяснила эксперт.

    При этом врач объяснила, что организм здорового человека легко справится с ОРВИ. Однако в противном случае могут возникнуть осложнения.

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