Эндокринолог рассказал, чем полезна кукуруза

Отварная кукуруза способна улучшить пищеварение. Кроме того, она положительно влияет на состояние здоровья. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова, передали РИА «Новости».

Специалист Татьяна Бочарова рассказала, что в день взрослому человеку можно съедать два початка кукурузы. Это примерно 200 граммов продукта. Ребенку же можно в день употребить один початок или 100 граммов. Не стоит переедать, потому что кукуруза довольно тяжело переваривается и способна спровоцировать вздутие живота и нарушения в работе кишечника.

«Злак содержит около трех граммов клетчатки, которая избавляет от чувства голода и очищает кишечник. В небольших количествах кукуруза полезна для пищеварения», — рассказала врач.

Также кукуруза является довольно низкокалорийным продуктом. Энергетическая ценность кукурузы составляет всего 90 калорий на 100 граммов. Кроме того, содержащийся в початках витамин B3, способен хорошо сказываться на циркуляции крови и расширять сосуды. При этом артериальное давление снижается.

Каротиноид, который также присутствует в кукурузе, предотвращает процессы старения и воспаления. Кроме того, это продукт уменьшает вероятность развития катаракты в зрелом возрасте, передали Nation News.