Здоровье 22 января 2024, 03:59 Врач объяснил, какую зубную боль нельзя терпеть Стоматолог Кадькалова: резкую зубную боль нельзя терпеть, надо идти к врачу Freepik

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Попытка перетерпеть зубную боль — не самая лучшая идея. Во многих случаях без своевременного лечения она может привести к еще более серьезным проблемам. Стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказала в интервью радио Sputnik, при какой боли нужно срочно обращаться к врачу.

Поторопиться к стоматологу следует при резкой боли от холодной или горячей еды, которая не проходит в течение 30 секунд. Такая боль может говорить о пульпите — воспалении сосудисто-нервного пучка зуба. Ночные боли тоже сигнализируют о воспалительном процессе.

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«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — предупредила Кадькалова.

Если боль от термического воздействия быстро проходит, то визит к стоматологу можно отложить — но не более чем на неделю. Такие ощущения скорее всего говорят о глубоком кариесе, который требует лечения. Если болезнь запустить, она тоже может привести к пульпиту.

Если все зубы ноют от мороженого или холодных напитков, скорее всего, у человека есть трещины на эмали. Их тоже нужно лечить, но не срочно.

Врач добавила: чтобы сохранить здоровье зубов, надо раз в полгода приходить на профилактический осмотр к стоматологу.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что кариес не передается через слюну во время поцелуев.