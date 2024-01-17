Здоровье 17 января 2024, 18:49 Врач Сумцова: кариес не передается через поцелуй

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Вопреки опасениям многих людей, кариес не передается через слюну во время поцелуя. Об этом сообщила врач-стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с Life.

По словам специалиста, со слюной от одного целующегося к другому передается вирус мононуклеоза. Признаками этого заболевания считаются боли в горле, повышение температуры и увеличение лимфатических узлов.

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Кроме того, через поцелуи можно заразиться стоматитом, вирусом герпеса первого типа, гепатитом А и сифилисом, добавила Сумцова.