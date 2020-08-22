Врач объяснил, как сон влияет на развитие слабоумия

«Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше девяти, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии», — объяснил Хорошев.

Врач добавил, что долгий сон может привести к старческому слабоумию.

Недосыпать людям в возрасте тоже нельзя, иначе организм просто будет не успевать восстанавливать ресурсную базу. Это скажется на работе мозга, сердца, печени и желудка.

Ранее врач-травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что хорошо выспаться поможет правильный матрас. Он рекомендовал для качественного сна выбирать максимально жесткую поверхность и предупредил, что недосып может привести к повышению давления и депрессии.