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    22 августа 2020, 07:55

    Врач объяснил, как сон влияет на развитие слабоумия

    Андрей Иванов

    Пожилым людям нужно спать не больше и не меньше восьми часов. Недосып может привести к проблемам с сердцем, а долгий сон — к слабоумию. Об этом радио Sputnik рассказал кардиолог Владимир Хорошев.
    Врач объяснил, как сон влияет на развитие слабоумия

    «Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше девяти, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии», — объяснил Хорошев.

    Врач добавил, что долгий сон может привести к старческому слабоумию.

    Недосыпать людям в возрасте тоже нельзя, иначе организм просто будет не успевать восстанавливать ресурсную базу. Это скажется на работе мозга, сердца, печени и желудка.

    Ранее врач-травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что хорошо выспаться поможет правильный матрас. Он рекомендовал для качественного сна выбирать максимально жесткую поверхность и предупредил, что недосып может привести к повышению давления и депрессии.

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