Врач объяснил, как улучшить свой сон

Во время сна происходит восстановление всего организма, поэтому ему необходимо уделить особое внимание. Хорошо высыпаться поможет правильный матрас. Врач-травматолог-ортопед Константин Терновой советует выбирать максимально жесткую поверхность.

«Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии», — пояснил радио Sputnik директор Центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, врач-травматолог-ортопед Константин Терновой.

Он порекомендовал покупать матрас с максимальной жесткостью. Более того, его необходимо не просто приобрести и положить, а еще и правильно за ним ухаживать. Абсолютно любой матрас со временем продавливается и деформируется. Если качество не очень хорошее, то это происходит довольно быстро.

Кроме того, вещь быстро придет в негодность, если на ней будет лежать полный человек. Чтобы в матрасе не появились «пролежни», его нужно перевернуть или поменять на другой, посоветовал Терновой.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что для хорошего сна необходимо проветривать помещение и поддерживать в комнате прохладную температуру.