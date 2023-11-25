Здоровье 25 ноября 2023, 01:56 Врач назвал 3 напитка, которые опасно пить при низком атмосферном давлении Кардиолог Кондрахин перечислил 3 опасных напитка при низком атмосферном давлении РИА «Новости»

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Врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил о трех напитках, которые людям вместо бодрости принесут только ухудшение самочувствия. Об этом он рассказал в беседе с газетой «АиФ».

Медик отметил, что во время экстремально низкого атмосферного давления под запретом кофе, спиртное и энергетики. Эти напитки сгустят кровь вместо прилива энергии.

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«Сгущение крови после их употребления может привести к образованию тромбов», — подчеркнул Кондрахин.

Помимо отказа от энергетических напитков медик дал и другие советы. Это снижение количества выкуриваемых сигарет, избежание любых стрессов, прием назначенных врачом лекарств. Работающим на износ людям стоит поостеречься, добавил специалист. Кардиолог включил в список также измерение артериального давления.

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