Врач объяснил, как не получить тепловой удар

Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила сайту телеканала «Звезда», как избежать теплового удара при аномальной жаре.

По словам специалиста, к тепловому удару приводит перегрев солнечными лучами кожных покровов. Становится меньше жидкости в организме, человек потеет.

«Она удаляется, а компенсации никакой нет, нарушается водно-солевой обмен, загущается кровь и получается, что сосуды все время в напряженном состоянии», — обратила внимание Лапа.

Она заметила, что в профилактике теплового удара не последнюю роль играет одежда, поэтому во время прогулок не должно быть открытых частей тела.

«Получают эти удары люди раздетые, когда на них не надеты головные уборы», — отметила специалист.

Перегрева поможет избежать чай. Его стоит пить больше, чтобы усилить потоотделение. Если же человек получил тепловой удар, его нужно напоить водой и вызвать бригаду неотложки.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал ограничить в первой половине дня пребывание на солнце.

«Те, кто вынужден находиться на открытом воздухе при температуре около +30, обязательно должны покрывать голову», — подчеркнул парламентарий.